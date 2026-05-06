  Жилой квартал Projet neuf de haut standing sur le kikar

Жилой квартал Projet neuf de haut standing sur le kikar

Бейт Ицхак, Израиль
от
$3,40 млн
5
ID: 37244
Дата обновления: 31.05.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Деревня
    Бейт Ицхак

О комплексе

Проект Momento netanya Статус проекта Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Производитель Avraham Amram, чья репутация больше не может быть сделана, уже осуществил несколько проектов на Хадере, Зихоне Яакове, Эйлате и в других городах Израиля. Характеристики проекта Проект Momento включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаусы с частными джакузи. Наружное покрытие последнего поколения Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором. 3 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 3 года Май 2026 Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Апартаменты 104 м2 + 15 м2 террасы Квартира 4 номера 106 м2 + терраса 19 м2 Квартира 5 номеров 132 м2 + терраса 20 м2

Бейт Ицхак, Израиль
Жилой квартал Projet nat 600 netanya
Нетания, Израиль
от
$6,66 млн
Живое совершенство в Нетании! Mardochee Khayat приглашает вас открыть для себя наш уникальный жилой проект, расположенный в самом сердце популярного района Nat 600 в Нетании. Наслаждайтесь привилегированным расположением, в нескольких шагах от пляжей благодаря новому лифту пляжа острова, ко…
Immobilier.co.il
Жилой квартал En plein centre ville de tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$2,09 млн
В самом сердце Тель-Авива, недалеко от театра, недалеко от Кикар Хамедина и парка Яркон. Здесь находится красивый проект, предлагающий роскошные внутренние и внешние услуги, с выбором квартир от 2 комнат до пентхауса, с видом на море
Immobilier.co.il
Жилой квартал Projet netivot ideal investisseur
Нетивот, Израиль
от
$1,55 млн
Проект Netivot Mordecai Khayat приглашает вас открыть для себя новую предпродажу Новые квартиры в Нетиво! Откройте для себя наш исключительный проект, расположенный в новом комплексе в Нетивоте, где встречаются комфорт и современность. 9-этажное здание - Квартиры 4 комнаты, площадью 101 м…
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
