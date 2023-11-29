JUST RESIDENCE - это закрытый комплекс апартаментов, созданный для тех, кто ищет свой комфортный и уютный уголок на Бали
Для тех, кто хочет приобрести качественный актив за реальную стоимость без переплат.
Для тех, кто хочет приобрести надежную и долговечную недвижимость, которая будет радовать людей и приносить Вам пассивный доход
Менее 5 минут до пляжа на байке Жемчужина Букита - самый инстаграмный пляж Melasti Beach Все необходимое находится в близкой доступности
Цена за средний апартамент под ключ - 60 000$
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали
Мы выбрали лучшее место на острове и создаем здесь новую точку притяжения для тех, кто ищет второй дом на берегу океана и выгодный инвестиционный проект.
Здесь все для шикарного отдыха: лазурный океан,золотой песок и комфортабельные пляжные клубы!!!
Комплекс вилл PARQ blue-самый масштабный проект на побережье пляжа Меласти.
200 вилл в первой очереди строительства планируется возвести до конца 2023 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Проект от легендарного создателя PARQ U Андре Фрей.
Беспроцентная рассрочка на время строительства.
Есть различные варианты! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка.
Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У каждой виллы панорамное безрамное остекление. Длина остекления составляет 8.5 метров, при этом нет никаких перегородок. Вы можете прямо из виллы наслаждаться видом на океан и ночной Бали. В виллах продумывали каждый сантиметр для создания максимального удобства - над проектом работал ТОП архитектор России в сфере премиальной недвижимости.
Виллы в комплексе Sky Stars Ocean View уникальны. С каждой виллы открывается панорамный вид на океан, ночной Бали и взлетно посадочную полосу аэропорта Бали - вы будет видеть как взлетают и садятся самолеты. На фоне этого вида возвышаются горы с вулканом.
Комплекс Sky Stars Ocean View расположен в окружении лучших пляжей на Бали. Melasti, Dreamland beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran beach и еще десятки других пляжей
Это будут самые технологичные виллы на Бали, с системой умного дома и удаленого управления недвижимостью через мобильное приложения. В приложение запитаны все электроприборы дома. Ну нужно никуда идти чтобы включить кондиционер или подсветку у бассейна, либо с утра открыть шторы, дать вашим друзьям доступ к вашей в тот момент когда вы еще не приехали. А также можно пользоваться сервисом комплекса просто поставив задачу вашему менеджеру через мобильное приложение. Находясь за границей вы можете быть спокойны за свою виллы. Все доходы и финансовые отчеты от сдачи недвижимости в аренду приходят вам в мобильное приложение.
Удобства, безопасность и прозрачность, то что выбирают большинство инвесторов.
В комплексе доступно 3 вида вилл:
- Односпальные виллы (9 вилл в комплексе). Жилая площадь от 85 до 104 кв.м.
Плоащадь участка от 221 кв.м. до 270 кв.м.
Стоимость от 249 000$
- Двуспальная вилла (6 вилл в комплексе). Жилая площадь от 107 до 135 кв.м.
Площадь участка от 275 до 283 кв.м.
Стоимость от 309 000$
- Трехспальная вилла (4 виллы в комплексе). Жилая площадь от 419 до 450 кв.м.
Стоимость 490 000$.
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻
Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - SOHO STUDIO
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос 50%
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес.
✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.
❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:
1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.
2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей:
1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.
2-й взнос 20%
3-й взнос 20%
4-й взнос 10%
☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%.
✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ.
▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан.
▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых.
▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью.
▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻
Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - ZEN
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос 30%
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
План оплаты:
Бронь 3.000 $ (невозвратная)
1-й взнос 30% далее беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.
2-й взнос 30%
3-й взнос 30%
4-й взнос 10%
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach.
Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом.
Окончание строительства - 2025 год.
Преимущества
Застройщик предоставляет услуги управляющей компании: организует сдачу апартаментов в аренду, ведёт учёт, оптимизацию и выплату налогов, переводит доход от аренды на удобный счёт.
Доходность - от 12% в год.
Доступна рассрочка:
50% — первоначальный взнос;
40% — в течение стройки;
10% — по факту сдачи объекта.
Расположение и объекты поблизости
Букит, Унгасан — район с прекрасными пляжами, живописными скалами и развитой развлекательной инфраструктурой. Большая доля фото с Бали делается именно здесь.
Комплекс в 4 минутах на байке от Melasti Beach. От проекта будет проложена пешеходная дорожка прямо до пляжа — добраться до берега можно будет за считаные минуты.
Рядом расположены сразу несколько пляжных клубов со средиземноморской кухней, гриль-барами, живой музыкой и лучшими вечеринками острова.
Эту локацию выбирают пятизвёздочные отели Hilton, Kempinski, Ritz-Carlton. Проект составит им сильную конкуренцию в сегменте краткосрочной аренды.
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами.
Окончание строительства - 1 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 минутах от главной дороги.
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив.
Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной.
Окончание строительства - сентябрь 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухонная бытовая техника (вытяжка, газовая плита, холодильник, чайник)
ТВ
Водонагреватель
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Меласти и международной школы, в 5 минутах от кафе и ресторанов.
Предлагаются различные виллы, таунхаусы и апартаменты в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га.
Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м.
Преимущества
пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду
гибкая схема оплаты
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов .
Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.
20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков.
Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти.
Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.
Доходность:
Прирост стоимости к сдаче -от 40%
Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых
Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых
Комплекс - SOHO
⚙ Готовность - 2025 г.
✔️Leasehold - 30 лет + продление
✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )
✔️Первоначальный взнос
на апартаменты 45м2 - 50%
на апартаменты 26м2 - 90%
✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства
✔️Так же в комплексе доступны два вида апартаментов в квартале SOHO:
▫️Апартаменты 2-й этаж 35 кв.м. - 129.500 $
▪️Апартаменты 1-й этаж 45 кв.м. - 162.000 $ (с террасой и личным бассейном)