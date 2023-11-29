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Продажа новостроек в Ungasan

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Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Жилой комплекс JUST RESIDENCE
Ungasan, Индонезия
от
€56,943
Площадь 40–52 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Застройщик: VERTIKAL INDONESIA
JUST RESIDENCE - это закрытый комплекс апартаментов, созданный для тех, кто ищет свой комфортный и уютный уголок на Бали Для тех, кто хочет приобрести качественный актив за реальную стоимость без переплат. Для тех, кто хочет приобрести надежную и долговечную недвижимость, которая будет радовать людей и приносить Вам пассивный доход Менее 5 минут до пляжа на байке Жемчужина Букита - самый инстаграмный пляж Melasti Beach Все необходимое находится в близкой доступности Цена за средний апартамент под ключ - 60 000$
Вилла PARQ blue
Вилла PARQ blue
Ungasan, Индонезия
от
€177,948
Площадь 50 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Комплекс вилл PARQ blue - это виллы на самом"инстаграмном" берегу Бали Мы выбрали лучшее место на острове и создаем здесь новую точку притяжения для тех, кто ищет второй дом на берегу океана и выгодный инвестиционный проект. Здесь все для шикарного отдыха: лазурный океан,золотой песок и комфортабельные пляжные клубы!!! Комплекс вилл PARQ blue-самый масштабный проект на побережье пляжа Меласти. 200 вилл в первой очереди строительства планируется возвести до конца 2023 года. Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. 20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Проект от легендарного создателя PARQ U Андре Фрей. Беспроцентная рассрочка на время строительства. Есть различные варианты! Ждем ваши заявки! Мы поможем выгодно инвестировать!!
Вилла Sky Stars Ocean View
Вилла Sky Stars Ocean View
Ungasan, Индонезия
от
€232,053
Площадь 221 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Застройщик: Samahita Group
Sky Stars Ocean View - это комплекс люксовых вилл в современном стиле, который популярен у туристов высокого достатка. Мы строим современные дизайнерские виллы с дорогой и качественной отделкой с использованием мрамора, надежных отделочных материалов, дорогой и удобной мебелью. У каждой виллы панорамное безрамное остекление. Длина остекления составляет 8.5 метров, при этом нет никаких перегородок. Вы можете прямо из виллы наслаждаться видом на океан и ночной Бали. В виллах продумывали каждый сантиметр для создания максимального удобства - над проектом работал ТОП архитектор России в сфере премиальной недвижимости. Виллы в комплексе Sky Stars Ocean View уникальны. С каждой виллы открывается панорамный вид на океан, ночной Бали и взлетно посадочную полосу аэропорта Бали - вы будет видеть как взлетают и садятся самолеты. На фоне этого вида возвышаются горы с вулканом. Комплекс Sky Stars Ocean View расположен в окружении лучших пляжей на Бали. Melasti, Dreamland beach, Balangan Beach, Nyang Nyang, Jimbaran beach и еще десятки других пляжей Это будут самые технологичные виллы на Бали, с системой умного дома и удаленого управления недвижимостью через мобильное приложения. В приложение запитаны все электроприборы дома. Ну нужно никуда идти чтобы включить кондиционер или подсветку у бассейна, либо с утра открыть шторы, дать вашим друзьям доступ к вашей в тот момент когда вы еще не приехали. А также можно пользоваться сервисом комплекса просто поставив задачу вашему менеджеру через мобильное приложение. Находясь за границей вы можете быть спокойны за свою виллы. Все доходы и финансовые отчеты от сдачи недвижимости в аренду приходят вам в мобильное приложение. Удобства, безопасность и прозрачность, то что выбирают большинство инвесторов. В комплексе доступно 3 вида вилл: - Односпальные виллы (9 вилл в комплексе). Жилая площадь от 85 до 104 кв.м. Плоащадь участка от 221 кв.м. до 270 кв.м. Стоимость от 249 000$ - Двуспальная вилла (6 вилл в комплексе). Жилая площадь от 107 до 135 кв.м. Площадь участка от 275 до 283 кв.м. Стоимость от 309 000$ - Трехспальная вилла (4 виллы в комплексе). Жилая площадь от 419 до 450 кв.м. Стоимость 490 000$.
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Жилой комплекс SOHO STUDIO
Жилой комплекс SOHO STUDIO
Ungasan, Индонезия
от
€63,879
Площадь 20–45 м²
4 объекта 4
Сдача в: 2025
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов . Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.  20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻   Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход:   Прирост стоимости к сдаче -от  40%  Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых   Комплекс - SOHO STUDIO ⚙ Готовность  -  2025 г.  ✔️Leasehold - 30 лет + продление ✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )  ✔️Первоначальный взнос 50% ✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства ✔️Рассрочка привязана к этапам строительства - срок строительства 21 мес. ✔️ Возможно оплатить в рассрочку 80% стоимости лота, оставшиеся 20% Parq вычтет из дохода от сдачи в аренду.   ❗️Важная информация по кварталу Soho Studio:  1. Апартаменты не будут доступны для перепродажи до окончания строительства.  2.Также возможен варианты выплат в рассрочку на время строительства апартаменты 38 и 45 кв.м. с планом платежей: 1-й взнос 50% в течении двух недель после брони.  2-й взнос 20%  3-й взнос 20% 4-й взнос 10% ☝🏻При оплате криптовалютой у застройщика комиссия 1%. ✔️В стоимость входит полная меблировка под ключ. ▪️Единственный расход - 1% услуги нотариуса, оплачивается когда комплекс построен и сдан.  ▫️Пассивный доход от аренды - 10%-12% годовых.  ▪️Управляющая компания от застройщика берет на себя весь процесс сдачи в аренду и следит за Вашей недвижимостью. ▫️Вы можете проживать в собственных апартаментах любое время, без ограничений.  
Вилла ZEN ESTATE
Вилла ZEN ESTATE
Ungasan, Индонезия
от
€399,243
Площадь 125–200 м²
2 объекта 2
Сдача в: 2025
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов . Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.  20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн. Вашими соседями будут Ксения Собчак и другие интересные личности☝🏻 Управляющая компания обеспечит полностью пассивный доход: Прирост стоимости к сдаче -от  40%  Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых Комплекс - ZEN ⚙ Готовность  -  2025 г. ✔️Leasehold - 30 лет + продление ✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )  ✔️Первоначальный взнос 30% ✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства План оплаты: Бронь 3.000 $ (невозвратная)  1-й взнос 30% далее беспроцентная рассрочка на 12 месяцев.  2-й взнос 30%  3-й взнос 30% 4-й взнос 10%
Жилой комплекс Azure
Жилой комплекс Azure
Ungasan, Индонезия
от
€82,130
Площадь 26–125 м²
6 объектов 6
Сдача в: 2023
Агентство: Geo Estate
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти, на территории 21 га. Инфраструктура комплекса состоит из ресторанов, кофеен, пекарен, СПА, йога-центров, супермаркетов, брендовых бутиков, детского сада, школы и бассейна с океанической водой.
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Закрытый комплекс меблированных вилл и апартаментов с бассейном и детским садом, Букит, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€63,948
Агентство: TRANIO
Проект с низким порогом входа в престижной локации в нескольких минутах езды от лазурного океана и одного из лучших пляжей Бали Melasti Beach. Резиденция располагает детским садом и детскими студиями, бассейном 40 х 50 м и спортивными площадками, ресторанами и кафе, тренажерным залом, спа-центром, коворкингом. Окончание строительства - 2025 год. Преимущества Застройщик предоставляет услуги управляющей компании: организует сдачу апартаментов в аренду, ведёт учёт, оптимизацию и выплату налогов, переводит доход от аренды на удобный счёт. Доходность - от 12% в год. Доступна рассрочка: 50% — первоначальный взнос; 40% — в течение стройки; 10% — по факту сдачи объекта. Расположение и объекты поблизости Букит, Унгасан — район с прекрасными пляжами, живописными скалами и развитой развлекательной инфраструктурой. Большая доля фото с Бали делается именно здесь. Комплекс в 4 минутах на байке от Melasti Beach. От проекта будет проложена пешеходная дорожка прямо до пляжа — добраться до берега можно будет за считаные минуты. Рядом расположены сразу несколько пляжных клубов со средиземноморской кухней, гриль-барами, живой музыкой и лучшими вечеринками острова. Эту локацию выбирают пятизвёздочные отели Hilton, Kempinski, Ritz-Carlton. Проект составит им сильную конкуренцию в сегменте краткосрочной аренды.
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€255,794
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с террасами на крыше и зонами барбекю, бассейнами и парковочными местами. Окончание строительства - 1 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в спокойном районе, в 7 минутах от пляжа Меласти, в 14 минутах от международной школы и в 2 минутах от главной дороги.
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€174,488
Агентство: TRANIO
Предлагаются виллы с бассейнами, садами, парковочными местами и видами на залив. Резиденция располагает общим бассейном и баром, коворкингом, фитнес-залом, рестораном на крыше, массажным кабинетом, студией йоги, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Окончание строительства - сентябрь 2024 года. Удобства и оснащение в доме Кондиционеры Кухонная бытовая техника (вытяжка, газовая плита, холодильник, чайник) ТВ Водонагреватель Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 7 минутах от пляжа Меласти и международной школы, в 5 минутах от кафе и ресторанов.
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Жилой комплекс Первоклассный комплекс вилл, квартир и таунхаусов с огромным бассейном и ресторанами на пляже, Меласти, Бали, Индонезия
Ungasan, Индонезия
от
€147,995
Агентство: TRANIO
Предлагаются различные виллы, таунхаусы и апартаменты в престижном и масштабном проекте. Виллы имеют собственные бассейны. Всего планируется около 600 объектов недвижимости (в 3 этапа строительства) на территории 21 Га. Резиденция располагает ресторанами, кафе, пекарнями, спа-центром, фитнес-центром, супермаркетом и бутиками, школой и детским садом, бассейном с морской водой 40х50 м. Преимущества пассивный доход от сдачи недвижимости в аренду гибкая схема оплаты Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе Бали, рядом с 5-звездочными отелями, в 500 метрах от пляжа Меласти.
Жилой комплекс SOHO BY PARQ
Жилой комплекс SOHO BY PARQ
Ungasan, Индонезия
Цена по запросу
Площадь 35–125 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов, таунхаусов . Всего комплекс состоит из трех очередей и займет 21 га. В продаже виллы от 75 до 300 кв.м.  20.000 кв. м инфраструктуры на территории: рестораны, кофейни, пекарни, СПА, фитнес-центр, супермаркет, галерея брендовых бутиков. Самый масштабный проект на побережье в 500 метрах от пляжа Меласти. Вы выбираете: вид на океан или остров. Вы получаете в любом случае: роскошная архитектура от ведущих дизайн-бюро и собственный бассейн.   Доходность: Прирост стоимости к сдаче -от  40%  Пассивный доход от долгосрочной аренды от 12% годовых Пассивный доход от посуточной аренды - от 20% годовых Комплекс - SOHO  ⚙ Готовность  -  2025 г. ✔️Leasehold - 30 лет + продление ✔️Бронь 3.000$ ( невозвратная )  ✔️Первоначальный взнос  на апартаменты 45м2 -  50%  на апартаменты 26м2 -  90% ✔️Беспроцентная рассрочка на время строительства ✔️Так же в комплексе доступны два вида апартаментов в квартале SOHO: ▫️Апартаменты 2-й этаж 35 кв.м. - 129.500 $  ▪️Апартаменты 1-й этаж 45 кв.м. - 162.000 $ (с террасой и личным бассейном)  
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