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Новые дома и виллы в Сукавати, Индонезия

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Коттеджный поселок Moono
Коттеджный поселок Moono
Коттеджный поселок Moono
Коттеджный поселок Moono
Коттеджный поселок Moono
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Коттеджный поселок Moono
Батуан, Индонезия
от
$150,000
НДС
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Агентство
ESTABRO
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Агентство
ESTABRO
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