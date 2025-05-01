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Виллы с видом на горы на Малых Зондских островах, Индонезия

Бали
677
Южная Кута
162
Чангу
87
Убуд
82
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21 объект найдено
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
$595,000
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Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$500,000
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Вилла в Banjar Bali, Индонезия
Вилла
Banjar Bali, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Stunning View and Affordable Balinese Villa Sale Leasehold 1 Bedrooms in Munduk Front Tambli…
$150,699
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BNBPROFITS
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Вилла 6 комнат в Унгасан, Индонезия
Вилла 6 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$600,000
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Вилла в Sanur, Индонезия
Вилла
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
$225,000
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Вилла 1 комната в Ujung, Индонезия
Вилла 1 комната
Ujung, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Количество этажей 1
Вилла в стадии строительства от известного застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия …
$150,000
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Агентство
ERA INVEST GROUP
Языки общения
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Вилла 4 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 3
$640,000
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Вилла 3 комнаты в Кутух, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Кутух, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Количество этажей 2
Комплекс - PANDAWA Villas 3D тур https://kuula.co/share/collection/7XxKJ?logo=1&info=1&fs…
$150,000
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Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
$640,000
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Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Цены в проекте начинаются от 245 000$ Проект состоит из 18 вилл с двумя и тремя спальнями…
$245,000
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Вилла 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
$595,000
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Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 3
$595,000
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Вилла 3 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
$575,000
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Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 358 м²
Количество этажей 3
$825,000
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Kaia является частью самого необычного и амбициозного проекта…
$161,972
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Двухэтажная трехкомнатная бамбуковая вилла Naia, идеально подходящая для тех, кто хочет имет…
$284,457
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Вилла 4 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 544 м²
Количество этажей 1
Приветствуем вас в вашем уголке рая на Бали! В этом роскошном комплексе из четырех шикарн…
$300,000
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Coralia - это воплощение пластичности природных материалов в …
$242,310
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Вилла 4 комнаты в Малые Зондские острова, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Малые Зондские острова, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Количество этажей 3
$870,000
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Вилла 5 комнат в Унгасан, Индонезия
Вилла 5 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
$550,000
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Однокомнатная бамбуковая вилла Yara, созданная в минималистичной, но элегантной стилистике, …
$148,149
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Параметры недвижимости на Малых Зондских островах, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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