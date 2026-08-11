Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Санур
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Сануре, Индонезия

;
Вилла Удалить
Очистить
3 объекта найдено
Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Эта современная тропическая вилла в Сануре расположена на 200 м2 земли с двухэтажным зданием…
$235,600
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 312 м²
Сочетая теплые, земляные тона средиземноморского дизайна с практичными современными удобства…
$115,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Вилла в Санур, Индонезия
Вилла
Санур, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
В нескольких шагах от всех удобств, которые предлагает Санур, и всего в 1 км от пляжа Мертас…
$222,677
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
LDV InvestLDV Invest
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти