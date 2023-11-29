Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Жилая
  4. Sanur
  5. Виллы

Виллы в Sanur, Индонезия

Вилла В архив
Очистить
5 объектов найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Сitadel - Это город-крепость, расположенный на скале, в 7 минут езды от лучшего пляжа Бали. …
€667,811
Оставить заявку
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€884,055
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€318,005
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Sanur, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€263,490
Оставить заявку
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Sanur, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Sanur, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Уникальный комплекс от опытного застройщика на о. Бали. Город на побережье океана - старт пр…
€204,432
Оставить заявку
Realting.com
Перейти