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Виллы в Джимбаране, Индонезия

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11 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Jimbaran, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Jimbaran, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
TAVA Villas & Suites – роскошный комплекс в Джимбаране, Бали!Современные виллы с частными ба…
$210,586
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 2
Премиальные виллы с видом на океан!BINGIN PALM 1 RESIDENCE от Uluwatu Home Development — эли…
$209,177
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Вилла в Jimbaran, Индонезия
Вилла
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Современный дизайн, очень удобный и хорошо обслуживаемый.Расположенный в премиальном жилом к…
$165,200
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Вилла в Джимбаран, Индонезия
Вилла
Джимбаран, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Эксклюзивная 3-этажная вилла с захватывающим видом на город, океан, аэропорт и платную дорог…
$200,600
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Вилла в Jimbaran, Индонезия
Вилла
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
Эта современная минималистская вилла, расположенная в тихом жилом доме Puri Gading в Джимбар…
$140,300
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Вилла 2 комнаты в Jimbaran, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Jimbaran, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 50 м²
Количество этажей 1
TAVA Villas & Suites – роскошный комплекс в Джимбаране, Бали!Современные виллы с частными ба…
$119,026
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TekceTekce
Вилла 4 комнаты в Джимбаран, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Джимбаран, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 123 м²
Количество этажей 2
Новая современная вилла в Улувату — престижное владение Freehold на Бали!Эта новая вилла рас…
$215,000
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Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Премиальные виллы с видом на океан!BINGIN PALM 1 RESIDENCE от Uluwatu Home Development — эли…
$373,299
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Вилла в Jimbaran, Индонезия
Вилла
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 284 м²
Частная роскошная вилла в Джимбаране с велнес-функциями - идеально подходит для семей или ин…
$711,200
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Вилла в Jimbaran, Индонезия
Вилла
Jimbaran, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Испытайте идеальное сочетание безмятежных закатов и расслабленного острова, живущего в Джимб…
$159,300
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Вилла 4 комнаты в Jimbaran, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Jimbaran, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
TAVA Villas & Suites – роскошный комплекс в Джимбаране, Бали!Современные виллы с частными ба…
$302,145
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