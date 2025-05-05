Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Убуд
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Убуде, Индонезия

Убуд
68
Вилла Удалить
Очистить
84 объекта найдено
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Элегантная вилла с 1 спальней в Убуде — доступная элитная недвижимость в очаровательной прир…
$149,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Комплекс из 5 вилл, расположенных на обрыве склона среди джунглей. У каждой виллы есть терра…
$163,118
Оставить заявку
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 227 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс 3 - это просторная вилла на 3 спальни с панорамным видом на джунгли в удобной ло…
$405,000
Оставить заявку
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Откройте для себя безмятежный рай на берегу реки в Убуде. Эта арендованная вилла на берегу р…
$295,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Количество этажей 1
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!! Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цен…
$130,179
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамныйм видом на джунгли.  …
$350,000
Оставить заявку
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 40 м²
Проект состоит из 110 вилл, раскинутых среди тропической природы джунглей. 4,1 гектара обуст…
$138,021
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла 1 комната в Убуд, Индонезия
Вилла 1 комната
Убуд, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Полностью меблированные виллы в Убуде с видом и собственным бассейном. Виллы будут готовы по…
$190,945
Оставить заявку
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 96 м²
Роскошный одноэтажный комплекс вилл с видом на джунгли и рисовые поля, а также пейзажным бас…
$312,174
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Bamboo Art-Inspired Villa – Adjustable 2-3 Bedrooms, Leasehold 31 Years Priced at IDR …
$283,665
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
110 вилл и 8 000 квадратных метров семейной инфраструктуры в Убуде. Для детей: детский сад, …
$203,514
Оставить заявку
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Bamboo Art Style Villa – Adjustable 2-3 Bedrooms, 31-Year Leasehold Priced at IDR 4,43…
$273,496
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 80 м²
Уникальный комплекс премиум вилл в прекрасной локации Убуда, предлагающий пять роскошных рез…
$228,447
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 236 м²
Ультрасовременный комплекс в центре традиционного Убуда, занимающий территорию площадью 3 ге…
$478,787
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 117 м²
Комплекс состоит из 10 вилл, расположенных среди живописных рисовых террас всего в 5 минутах…
$276,040
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 121 м²
БАЛИ.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏 🇮🇩   ЭЛИТНЫЙ ВИЛЛОВЫЙ КОМПЛЕКС КАСКАДНОГО ТИПА В УБУДЕ ОТ ЗАС…
$420,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 144 м²
Количество этажей 1
Вилла Санрайз - это вилла в Убуде в удобной локации с неизменным видом на рисовые поля. Это…
$280,000
Оставить заявку
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Площадь 56 м²
Комплекс предлагает 29 стильных вилл с 1 и 2 спальнями, площадью от 56 до 131 м², созданных …
$123,914
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Hayat
Языки общения
English, Русский, Українська
Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
Количество этажей 2
Виллы, идеально подходящие для семей. Проект предусмотрел игровую зону для детей на каждый в…
$143,928
Оставить заявку
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Welcome to a slice of paradise in the heart of Ubud, Bali. This stunning off-plan villa, ava…
$300,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Petulu, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Petulu, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Вилла с панорамным видом на джунгли и закат.ROI – 17%., окупаемость за 6 лет. Ежегодный пасс…
$405,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ubud Lifestyle Awaits: Blend Tranquility with Vibrant Community Life Price at USD 270,000 u…
$270,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Ubud’s Tranquil Retreat: A Modern Spacious Tropical Villa with Rice Field Views Price: Star…
$262,650
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 507 м²
Golden Pearl это шедевр бионической архитектуры, расположившийся в культурном центре острова…
$1,02 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Уютно расположенный в сердце Бали, Убуд предлагает тихие тропинки, детскую площадку и зону о…
$331,770
Оставить заявку
Вилла в Sayan, Индонезия
Вилла
Sayan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Nestled amidst the verdant embrace of Sayan-Ubud, this two-bedroom villa is a portrait of mo…
$260,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
БАЛИ.REALESTATE.СЧАСТЬЕ🌏 🇮🇩   ЭЛИТНЫЙ ВИЛЛОВЫЙ КОМПЛЕКС КАСКАДНОГО ТИПА В УБУДЕ ОТ ЗАС…
$390,001
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Вилла в Singakerta, Индонезия
Вилла
Singakerta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ-  Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр.   ⚙ Готовность  - декабрь 2024 г. …
$290,000
Оставить заявку
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 1
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$560,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Языки общения
English, Русский
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Количество этажей 3
Jungle Flower Villas  — это уникальный комплекс из 10 вилл, расположенный в самом сердце Бал…
$390,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Застройщик
LOYO & BONDAR
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Убуде, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти