Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Индонезия
  3. Бадунг
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Бадунге, Индонезия

Южная Кута
159
Чангу
87
Нуса-Дуа
36
Район Кута
8
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
360 объектов найдено
Вилла 9 комнат в Унгасан, Индонезия
UP UP
Вилла 9 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 9
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 310 м²
Количество этажей 2
Собственность ОписаниеРасположение: Jalan Raya Bali Cliff, Perum. Ungasan Residence, Br. Din…
$296,343
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Your Bali Dream Home Awaits: Stylish Leasehold 2-Bed Villa with Private Jacuzzi & Outdoor Lo…
$198,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
$640,000
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта вилла с 2 спальнями, расположенная всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Сесех, предлагает и…
$250,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Pererenan, Индонезия
Вилла
Pererenan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Ultimate Investment: Elegant Bali Leasehold 2-Bed Villa with Endless Amenities Price starti…
$188,700
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Balangan, Индонезия
Вилла
Balangan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Серфинг, гольф, отдых: идеальные шаги от лучших достопримечательностей БалиЦена от 199 000 д…
$199,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover this beautifully designed 1-bedroom villa in the vibrant Batu Bolong area, offering…
$199,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 1 комната в Печату, Индонезия
Вилла 1 комната
Печату, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
Количество этажей 1
*ONLY 1 UNIT LEFT - PRE-SALE PRICE until OCTOBER 2024* Off-plan investment opportunity with …
$215,000
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Отдельная, приватная вила на Бали за 3 месяца Новый формат вилл - блочное строительство. Сро…
$113,970
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 84 м²
Спрятанный на берегу самого оживленного района Бали, комплекс представляет новую прогрессивн…
$257,668
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Чангу, Индонезия
Вилла 5 комнат
Чангу, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 348 м²
Количество этажей 2
Просторная вилла в Чангу премиум отделка, в 10-ти минутах от пляжа Бабу Белиг. 4 спальни, бо…
$801,198
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 445 м²
Современный комплекс вилл на пляже Берава - место, где комфорт, роскошь и удобства переплета…
$991,031
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Kerobokan Kelod, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
$864,415
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 372 м²
Представляем вам уникальную виллу, обладающую всеми удобствами для комфортной и роскошной жи…
$494,969
Оставить заявку
Вилла 2 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 46 м²
Новый формат вилл - блочное строительство. Срок возведения виллы - 3 месяца, гарантия на кон…
$78,681
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Чангу, в 10ти минутах езды от Финнс. Комплекс состоит из 10ти 2х этажн…
$344,468
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Расположенная среди пышных тропических садов, вилла Melambai с двумя спальнями - это рай для…
$177,511
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Унгасан,…
$293,725
Оставить заявку
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Площадь 170 м²
Премиальные виллы в районе Batu Bolong, Canggu, Бали. Batu Bolong — самый густонаселенный ра…
$361,708
Оставить заявку
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Welcome to paradise! Discover the epitome of luxury living with this stunning townhouse in B…
$300,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Own a Piece of Uluwatu’s Iconic Beachfront – Luxury Leasehold Villa with Direct Access to Th…
$280,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Kerobokan Kelod, Индонезия
Вилла
Kerobokan Kelod, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
This stunning townhouse is located in the highly sought-after Umalas area. Each townhouse in…
$220,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 4 комнаты в Чангу, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Чангу, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 263 м²
Количество этажей 2
Воспользуйтесь возможностью инвестировать в изысканную недвижимость AQUAMARINE на Бали, всег…
$595,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Чангу, Индонезия
Вилла
Чангу, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Serenity and Comfort in Seseh : Beautifully Designed Villa with Premium Finishes Price at I…
$257,243
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Печату, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Вилла с частным бассейном.Современная вилла в популярном районе Бингин. На вилле можно созда…
$470,545
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
High-Return Potential in Bali : Villa with Stunning Ocean Views in Uluwatu Price at USD 299…
$299,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Stylish Tropical Modern Villa in Seminyak with Elegant Open-Plan Design Priced at USD 235,0…
$235,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Discover a modern 1-bedroom villa nestled in the serene Ungasan area, designed by Balitectur…
$169,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English
Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, Унгасан, Бали, Индонезия Предлагаю…
$278,961
Оставить заявку
Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Open Space and Modern Comfort: Bali Villa for Sale in Seminyak’s Golden Triangle Priced at …
$245,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
BNBPROFITS
Языки общения
English

Параметры недвижимости в Бадунге, Индонезия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти