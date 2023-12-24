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145 объектов найдено
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Lodtunduh, Индонезия
1
1
2
Вилла премиум-класса с уникальным дизайном и собственным рестораном, расположенная в самом с…
€138,000
1
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1
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка
Bangkiang Sidem, Индонезия
3
1
108 м²
2
Видовая вилла на Бали.Вилла DZEN GREEN FIELDS VILLAS с видом на рисовые поля и Инфинити басс…
€199,519
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Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
186 м²
Комплекс роскошных вилл в заповедной зоне в Буките. Потрясающая красота скалистых пляжей, пр…
€500,000
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
70 м²
Эксклюзивный комплекс вилл в районе Чангу, Берава. 7 минут до пляжа Берава. личный бассейн …
€225,000
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
4
227 м²
2
Вилла Твинс 3 - это просторная вилла на 3 спальни с панорамным видом на джунгли в удобной ло…
€367,297
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
2
3
190 м²
2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамныйм видом на джунгли. …
€317,417
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
3
196 м²
2
Вилла Куб - это дизайнерская вилла в топовом районе Убуда с эксплуатируемой террасой на крыш…
€290,210
1
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
3
125 м²
1
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€396,771
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
5
4
200 м²
1
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€634,834
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
5
263 м²
Вилла представляет собой жилье, расположенное в живописном районе Берава, всего …
€820,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
5
280 м²
Роскошная вилла в Бераве в нескольких минутах ходьбы от океана. Идеальное место, где все ряд…
€850,000
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Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
6
465 м²
Роскошная вилла в районе Переренан, Чангу представляет собой идеальное жилье в н…
€1,85 млн
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
5
309 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
€750,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
420 м²
Роскошный одноэтажный комплекс вилл с видом на джунгли и рисовые поля, а также пейзажным бас…
€300,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
263 м²
Роскошный комплекс из 17 вилл, в самом центре Чангу, Бату Болонг. Этот уникальны…
€595,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
280 м²
Комплекс вилл расположен в Чангу, в 3 минутах езды от пляжа, в 1 минуте ходьбы от Fitness Pl…
€575,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
274 м²
Роскошные виллы на берегу океана в Переренане, одном из самых живописных районов Чангу. 7 ви…
€650,000
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Вилла 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
3
235 м²
Представляем вам уникальный комплекс роскошных вилл на берегу океана в Переренане, одном из …
€700,000
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Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Bangkiang Sidem, Индонезия
3
115 м²
1
Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия Предлагается вилла с бассейном и зоной…
€247,423
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
2
315 м²
Комплекс - ADEM РАСПОЛОЖЕНИЕ- Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр. ⚙ Готовность…
€290,210
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
2
2
290 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ- Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр. ⚙ Готовность - декабрь 2024 г. …
€263,003
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ubud, Индонезия
2
2
144 м²
1
Вилла Санрайз - это вилла в Убуде в удобной локации с неизменным видом на рисовые поля. Это…
€253,934
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Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Бали, Индонезия
4
3
125 м²
1/1
О комплексе Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя Андре Фрей 600 ви…
€419,444
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Вилла
Бали, Индонезия
75 м²
Индонезия о.Бали Виллы с доходом от 15,7% Виллы в компле…
€104,275
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
2
2
184 м²
2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
€299,279
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
3
184 м²
2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€308,348
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
75 м²
Комплекс вилл строится с концепцией : "Живи,работай,отдыхай". Развитая инфраструктура с акце…
€225,000
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Вилла 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
2
100 м²
Убуд - лидер по количеству пятизвездочных отелей на Бали. Этот район является одним из самых…
€199,000
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Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бали, Индонезия
4
230 м²
Убуд - лидер по количеству пятизвездочных отелей на Бали. Этот район является одним из самых…
€329,000
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Вилла 1 спальня с террасой, с холодильником, с плитой
Бали, Индонезия
2
40 м²
Вилла в комплексе в Убуде. Здесь есть все для комфортной жизни, развития и образования детей…
€100,000
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