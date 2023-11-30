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Виллы в Kuta Selatan, Индонезия

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20 объектов найдено
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€440,698
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Nusa Dua, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Nusa Dua, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Комплекс - OceaniQ Виллы премиум-класс в Нуса-Дуа, Бали  ⚙ Готовность  - октябрь  2025…
€340,539
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Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с террасой
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 151 м²
Количество этажей 2
Комплекс меблированных вилл с бассейнами рядом с пляжем, центре Букита, Бали, Индонезия Пре…
€262,360
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Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с парковкой, с мебелью, с видом на море
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжем, Букит, Б…
€288,596
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 5
Площадь 275 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€546,320
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 3
Площадь 186 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€455,267
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Pecatu, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Pecatu, Индонезия
Количество спален 4
Площадь 211 м²
ЧТО РЯДОМ: Уникальный район, включающий в себя все удобства, необходимые для комфортного …
€500,793
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€637,373
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Комплекс вилл PARQ BLUE - Проект от легендарного создателя  Андре Фрей 600 вилл,апартаментов…
€398,358
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Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€546,320
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Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 211 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€500,793
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Количество этажей 2
Комплекс состоит из 10 роскошных вилл, расположенных в заповедной зоне в Буките. Комплекс на…
€455,267
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Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 125 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€398,358
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€327,792
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Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ungasan, Индонезия
Вилла 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ungasan, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Комплекс состоит из вилл, таунхаусов и апартаментов, и расположен на побережье пляжа Меласти…
€252,673
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Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Pecatu, Индонезия
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pecatu, Индонезия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Количество этажей 2
Дизайнерская вилла с полной мебелировкой и декором на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Р…
€223,081
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Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jimbaran, Индонезия
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jimbaran, Индонезия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Двухэтажная вилла в ASAI Viliage с бассейном и 2 спальнями. Современная концепция интерьера …
€427,951
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Вилла 1 спальня с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
€360,000
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Вилла 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Вилла 2 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
€449,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool в Ungasan, Индонезия
Вилла 3 спальни с балконом, с гаражом, с Pool
Ungasan, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
Комплекс люксовых вилл в калифорнийском стиле на юге Бали. С панорамным видом на океан. С в…
€990,000
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Параметры недвижимости в Kuta Selatan, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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