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Виллы в Южной Куте, Индонезия

;
Нуса-Дуа
47
Джимбаран
11
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245 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Унгасан, Индонезия
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Вилла 5 комнат
Унгасан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 5
Площадь 380 м²
Просторная вилла с 5 спальнями в районе Баланган, Джимбаран!Готовая вилла с 5 спальнями в ра…
$292,000
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Вилла 2 комнаты в Южная Кута, Индонезия
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Вилла 2 комнаты
Южная Кута, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 1
Готовые виллы в районе Pandawa!Oasis Villas Pandawa от PRO BALI REAL ESTATE — функционирующи…
$265,000
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Вилла 2 комнаты в Унгасан, Индонезия
UP UP
Вилла 2 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 151 м²
Вилла с системой умного дома на Буките — готовый объект рядом с пляжем Меласти!Готовая вилла…
$330,000
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
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Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Премиальные виллы в 2 минутах от Melasti Beach!Melasti Dream Residence — закрытый комплекс п…
$200,000
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DDA Real Estate
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Вилла в Южная Кута, Индонезия
Вилла
Южная Кута, Индонезия
$932,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
С 119 990 долларов США эта вилла предлагает 13-17% прогнозируемой годовой рентабельности инв…
$119,990
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Вилла 2 комнаты в Южная Кута, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Южная Кута, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 2
Новая вилла рядом с Sundays Beach Club и Savaya!Современная двухэтажная вилла в районе Bukit…
$160,600
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DDA Real Estate
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Nyala Villas - это эксклюзивная бутик-разработка всего 9 роскошных вилл, расположенных над н…
$209,000
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Вилла 1 комната в Беноа, Индонезия
Вилла 1 комната
Беноа, Индонезия
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Пресейл курортных вилл от 90 000 USD с общими и приватными бассейнами и видом на океан, от к…
$90,000
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Вилла 4 комнаты в Jimbaran, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Jimbaran, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 251 м²
Количество этажей 1
TAVA Villas & Suites – роскошный комплекс в Джимбаране, Бали!Современные виллы с частными ба…
$302,145
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
LUXEVISTA VILLAS – современная вилла с 1 спальней с водной горкой, Пандава / Нуса Дуа, БалиО…
$150,000
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Вилла 4 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Роскошная 3-спальная вилла с приватным бассейном в сердце Улувату!Меблирована!Современный ди…
$349,999
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 257 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла от надежного застройщика.Вилла расположена в 600 метрах от моря.Каждая вилла…
$326,244
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 2
Green Village - это курортный комплекс во второй линии от океана с по-настоящему уникальным …
$168,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Расположенный в Пекату, Улувату, этот красиво оформленный 2-комнатный, 2,5-комнатный отель п…
$240,312
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Новая стильная вилла в Буките – доходная инвестиция!Основные характеристики:Тип: 2-этажная с…
$195,000
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 75 м²
🔥 УСПЕЙ КУПИТЬ ВИЛЛУ 1BR+ROOFTOP (75 м²) — ВСЕГО $178,000! 🔥 Эксклюзивное предложение — ф…
$178,000
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ISIA
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Вилла в Унгасан, Индонезия
Вилла
Унгасан, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вилла в уютном и спокойном районе.Доходность до 15,8%.Вилла с красивым панорамным видом на з…
$410,000
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Вилла в Печату, Индонезия
Вилла
Печату, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Расположенная в самом сердце Бингина, Улувату, одно из самых востребованных мест на Бали, эт…
$222,456
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Вилла 5 комнат в Печату, Индонезия
Вилла 5 комнат
Печату, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Премиальные виллы для жизни и инвестиций на Бали!PULAU Villas от Wealth Development Bali — с…
$1,05 млн
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Вилла в Беноа, Индонезия
Вилла
Беноа, Индонезия
🌴 Ramada Nusa Dua — инвестиционный арт-отель на Бали Откройте для себя уникальную возможн…
$169,900
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ISIA
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Вилла 2 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Инвестиции в элитную недвижимость на Бали от застройщика! Единственный курортный комплекс…
$169,000
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Вилла 3 комнаты в Унгасан, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Унгасан, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
Средиземноморская вилла в 3 минутах от океана, готовый арендный актив!Новая дизайнерская вил…
$199,000
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Вилла 3 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Вилла расположена в кластере в престижном районе Нуса-Дуа на юге Бали, побережье Букит. В не…
$220,000
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Вилла 4 комнаты в Печату, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 312 м²
Вилла с 4 спальнями в районе Букит, Бали. Площадь — 312 м². Современное здание, отдельностоя…
$874,000
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Вилла в Кутух, Индонезия
Вилла
Кутух, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Начиная с Rp3,700,000,000 | 98 кв.м виллИсключительная возможность: единственные 3-комнатные…
$225,700
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Вилла 3 комнаты в Jimbaran, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Jimbaran, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 126 м²
Количество этажей 1
TAVA Villas & Suites – роскошный комплекс в Джимбаране, Бали!Современные виллы с частными ба…
$210,586
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Вилла в Кутух, Индонезия
Вилла
Кутух, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 3
Виллы и апартаменты с уникальным природным ландшафтом на берегу океана ЧТО ВХОДИТ В СТОИМ…
$290,000
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Вилла 4 комнаты в Печату, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Печату, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Количество этажей 2
Элитные виллы на Бали (Улувату) – инвестиция в райский отдых и стабильный доход!Полная мебли…
$346,000
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Вилла 2 комнаты в Беноа, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Беноа, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 104 м²
Вилла с 2 спальнями в районе Букит, Нуса Дуа, Бали. Современный стиль, площадь 104 м². Стоим…
$450,000
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Параметры недвижимости в Южной Куте, Индонезия

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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