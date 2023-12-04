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Виллы в Canggu, Индонезия

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2 объекта найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
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€155,449
в месяц
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DDA Real Estate
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Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Canggu, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Canggu, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!Вилла…
€137,052
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения: English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
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