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Виллы в Taliwang, Индонезия

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4 объекта найдено
Вилла в Taliwang, Индонезия
Вилла
Taliwang, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эта роскошная вилла Сумбава представляет собой флагманское предложение в одном из самых необ…
$164,990
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Вилла в Taliwang, Индонезия
Вилла
Taliwang, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Инвестиционная вилла Sumbawa помещает вас в одну из самых необычных прибрежных позиций Индон…
$89,990
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Вилла в Taliwang, Индонезия
Вилла
Taliwang, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта инвестиция в недвижимость Сумбава представляет собой самое сильное ценное предложение на…
$114,990
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Вилла в Taliwang, Индонезия
Вилла
Taliwang, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эта инвестиция в виллу Sumbawa предлагает самое уникальное и отличительное предложение по ар…
$79,990
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