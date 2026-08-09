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Виллы в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

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Taliwang
4
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28 объектов найдено
Вилла в Малые Зондские острова, Индонезия
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Вилла
Малые Зондские острова, Индонезия
Виллы  расположены в перспективной части Южного Ломбока, сочетающей природную аутентичность,…
$53,000
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Елена Бировчак
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Вилла в Sumbawa, Индонезия
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Вилла
Sumbawa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Вилла Rinjani Bay 1-Bedroom Pool является одной из 12 исключительно расположенных вилл в пре…
$288,750
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Вилла в Taliwang, Индонезия
Вилла
Taliwang, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эта роскошная вилла Сумбава представляет собой флагманское предложение в одном из самых необ…
$164,990
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Kute, Индонезия
Вилла
Kute, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Роскошные виллы Freehold Lombok, возможность в одной из самых доступных точек входа в Юго-Во…
$85,000
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Вилла в Kute, Индонезия
Вилла
Kute, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Эта роскошная вилла Lombok представляет собой флагманское предложение на одном из самых необ…
$339,990
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Вилла в Kute, Индонезия
Вилла
Kute, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Инвестиции в виллу Lombok помещают вас на одну из самых необычных прибрежных позиций Юго-Вос…
$139,990
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Вилла в Kute, Индонезия
Вилла
Kute, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Lombok freehold бутик вилл возможность в одном из самых захватывающих развивающихся направле…
$179,000
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Вилла в Kute, Индонезия
Вилла
Kute, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Роскошный бутик вилл Lombok в одном из самых захватывающих развивающихся направлений Юго-Вос…
$129,000
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Вилла в Taliwang, Индонезия
Вилла
Taliwang, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Эта инвестиция в недвижимость Сумбава представляет собой самое сильное ценное предложение на…
$114,990
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Вилла в Taliwang, Индонезия
Вилла
Taliwang, Индонезия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Эта инвестиция в виллу Sumbawa предлагает самое уникальное и отличительное предложение по ар…
$79,990
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Вилла в Taliwang, Индонезия
Вилла
Taliwang, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Инвестиционная вилла Sumbawa помещает вас в одну из самых необычных прибрежных позиций Индон…
$89,990
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Вилла в Kute, Индонезия
Вилла
Kute, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Вилла Lombok luxury freehold в отличие от всего остального в Юго-Восточной Азии. В этом бути…
$69,000
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Вилла в Kute, Индонезия
Вилла
Kute, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Эта инвестиция в недвижимость в Ломбоке представляет собой самое выгодное предложение на одн…
$229,990
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Вилла в Selong Belanak, Индонезия
Вилла
Selong Belanak, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Готовая одноэтажная вилла с 1 спальней и общей площадью земельного участка от 200 кв.м., иде…
$167,500
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Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
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Вилла в Sumbawa, Индонезия
Вилла
Sumbawa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Вилла Rinjani Bay 1-Bedroom Pool является одной из 12 исключительно расположенных вилл в пре…
$288,750
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Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Цены в проекте от 230 000 € до 350 000 €.  Роскошный курортный комплекс, ориентированный …
$379,000
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Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Цены в проекте начинаются от 245 000$ Проект состоит из 18 вилл с двумя и тремя спальнями…
$245,000
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Вилла в Sumbawa, Индонезия
Вилла
Sumbawa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Вилла Rinjani Bay 1-Bedroom Pool является одной из 12 исключительно расположенных вилл в пре…
$288,750
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Вилла в Lombok Utara, Индонезия
Вилла
Lombok Utara, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Gili Air, один из самых очаровательных островов Индонезии, предлагает уникальный отдых, где …
$213,500
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Вилла в Lombok Utara, Индонезия
Вилла
Lombok Utara, Индонезия
Количество спален 2
Продается шикарная вилла с двумя спальнями и собственным бассейном посреди бирюзового моря, …
$700,100
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Вилла в Sumbawa, Индонезия
Вилла
Sumbawa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Вилла Rinjani Bay 1-Bedroom Pool является одной из 12 исключительно расположенных вилл в пре…
$288,750
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 3
Количество этажей 1
Откройте для себя просторную виллу площадью 242 м2 с собственным бассейном, тропическим садо…
$250,000
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Вилла в Sumbawa, Индонезия
Вилла
Sumbawa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Вилла Rinjani Bay 1-Bedroom Pool является одной из 12 исключительно расположенных вилл в пре…
$288,750
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Вилла 2 комнаты в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Lombok Tengah, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 2
Площадь 140 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная вилла с двумя спальнями, отражающая суть средиземноморского греческого с…
$386,665
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Вилла в Lombok Tengah, Индонезия
Вилла
Lombok Tengah, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Побег в рай и раскрытие внутреннего серфераОткройте для себя роскошные виллы для серфинга, г…
$226,676
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Вилла в Lombok Utara, Индонезия
Вилла
Lombok Utara, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Продается шикарная вилла с одной спальней и бассейном в виде лагуны посреди бирюзового моря,…
$406,050
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Вилла в Sumbawa, Индонезия
Вилла
Sumbawa, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
Вилла Rinjani Bay 1-Bedroom Pool является одной из 12 исключительно расположенных вилл в пре…
$288,750
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Параметры недвижимости в Западной Нуса-Тенгара, Индонезия

Недорогая
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