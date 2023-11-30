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Виллы в Kuta, Индонезия

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5 объектов найдено
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой в Villa Kamboja, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Villa Kamboja, Индонезия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Новая готовая вилла от застройщика на сказочном острове Бали, Индонезия 🇮🇩 Прекрасный кли…
€91,053
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Вилла 3 спальни с террасой, с Pool в Kerobokan Klod, Индонезия
Вилла 3 спальни с террасой, с Pool
Kerobokan Klod, Индонезия
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл в престижном районе, Бали, Индонезия Предлагаются качественные виллы…
€795,382
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Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером в Kuta, Индонезия
Вилла 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Преимущество раннего инвестирования по привлекательной цене! Новая дизайнерская вилла с 1 сп…
€99,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Kuta, Индонезия
Вилла 2 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Современные двухспальные виллы с двумя ванными комнатами, собственным приватным бассейном, з…
€179,000
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Агентство
Alesinvest Group
Языки общения: English, Русский
Вилла 6 спален с балконом, с Pool, с terrassa в Kerobokan Klod, Индонезия
Вилла 6 спален с балконом, с Pool, с terrassa
Kerobokan Klod, Индонезия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Виллы расположены в Бераве, самом популярном районе Бали, в уединенном уголке. Изюминкой ком…
€3,20 млн
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Параметры недвижимости в Kuta, Индонезия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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