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Виллы в Районе Кута, Индонезия

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13 объектов найдено
Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 63 м²
От $ 550 000, эта вилла Seminyak предлагает до 18% годовой рентабельности инвестиций - две с…
$550,000
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Nest Invest global
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Расположенные на окраине Семиньяка, эти виллы представляют собой исключительную возможность …
$198,250
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Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Цены в проекте начинаются от 245 000$ Проект состоит из 18 вилл с двумя и тремя спальнями…
$245,000
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла 5 комнат в Легиан, Индонезия
Вилла 5 комнат
Легиан, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 231 м²
Количество этажей 2
Премиальные виллы для жизни и доходной аренды!MINORI Boutique Complex — эксклюзивный проект …
$515,000
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DDA Real Estate
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Вилла 3 комнаты в Kuta, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Kuta, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Уникальная возможность приобрести самую выгодную двуспальную виллу FREEHOLD на острове Ломбо…
$197,000
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 937 м²
Недавно отремонтированная в 2023 году, эта одноэтажная вилла с прокатной лицензией Pondok Wi…
$152,500
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TekceTekce
Вилла 3 комнаты в Семиньяк, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Семиньяк, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Готовая 3-спальная вилла в районе Seminyak!Casa Amadeo от Kaluna Development — современная д…
$290,400
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DDA Real Estate
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Вилла в Район Кута, Индонезия
Вилла
Район Кута, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Быстрая продажа! Эксклюзивная полу-Вилла в Южной Куте (Freehold)Озеро Тамблинган, стратегиче…
$147,500
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Особенности:4 Просторные спальни с ванными комнатами (с ваннами)Спальня мастера на 2 этаже1 …
$700,000
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Вилла в Kuta, Индонезия
Вилла
Kuta, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Цены в проекте от 230 000 € до 350 000 €.  Роскошный курортный комплекс, ориентированный …
$379,000
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Вилла 4 комнаты в Кдонганан, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Кдонганан, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Особенная вилла для ценителей Из гостиной открывается потрясающий вид на океан. В вилле пред…
$574,015
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Вилла в Семиньяк, Индонезия
Вилла
Семиньяк, Индонезия
Эти 4 виллы воплощают элегантность средиземноморского тропического дизайна, обеспечивая гарм…
$249,000
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Вилла 3 комнаты в Район Кута, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Район Кута, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 2
Продается: Аренда на 25 лет 2-спальные современные виллы в составе ARYA KUTA RESIDENCE, расп…
$189,000
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