ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Бунгало
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Индонезия
Жилая
Ubud
Виллы
Виллы в Ubud, Индонезия
Вилла
Очистить
9 объектов найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
4
227 м²
2
Вилла Твинс 3 - это просторная вилла на 3 спальни с панорамным видом на джунгли в удобной ло…
€369,585
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
2
3
190 м²
2
Вилла Твинс - это современная вилла с инфинити бассейном и панорамныйм видом на джунгли. …
€319,395
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
3
196 м²
2
Вилла Куб - это дизайнерская вилла в топовом районе Убуда с эксплуатируемой террасой на крыш…
€292,018
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Bangkiang Sidem, Индонезия
3
115 м²
1
Одноэтажная вилла с бассейном, Убуд, Бали, Индонезия Предлагается вилла с бассейном и зоной…
€247,423
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
2
315 м²
Комплекс - ADEM РАСПОЛОЖЕНИЕ- Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр. ⚙ Готовность…
€292,018
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
2
2
290 м²
РАСПОЛОЖЕНИЕ- Престижный район - Бали, Убуд, Гианьяр. ⚙ Готовность - декабрь 2024 г. …
€264,641
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ubud, Индонезия
2
2
144 м²
1
Вилла Санрайз - это вилла в Убуде в удобной локации с неизменным видом на рисовые поля. Это…
€255,516
Рекомендовать
Оставить заявку
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.com
Застройщик
Green Hills inc
Языки общения: English, Русский
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Bangkiang Sidem, Индонезия
2
2
184 м²
2
Комплекс - Serenity Готовность - 2-й кв. 2024 г. Премиальный комплекс вилл и таунхаусов …
€301,143
Рекомендовать
Оставить заявку
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ubud, Индонезия
3
3
184 м²
2
Serenity — это премиальный комплекс вилл и таунхаусов, расположенный в центральном районе ос…
€310,269
Рекомендовать
Оставить заявку
Параметры недвижимости в Ubud, Индонезия
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL