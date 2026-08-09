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Виллы в Убуде, Индонезия

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65 объектов найдено
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 278 м²
Захватывающая возможность приобрести 2 x двухэтажные виллы-побратимы, расположенные среди пы…
$227,530
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
Бутик-комплекс вилл в Убуде Комплекс окружён джунглями, с видами на реку и рисовые террас…
$146,000
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INEST HOMES
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Вилла 5 комнат в Убуд, Индонезия
Вилла 5 комнат
Убуд, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Трёхэтажная вилла с 4 спальнями в сердце Убуда (Бали)Bamboolina Villa Ubud — это современная…
$590,000
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TekceTekce
Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Площадь 90 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$159,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
Количество этажей 2
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$195,000
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
$255,000
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
$255,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Расположенный среди пышных джунглей Пенестанана, Re Villas Ubud 2 - это бутик-коллекция роск…
$249,000
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 78 м²
Этаж 1/1
$255,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 520 м²
АРХИТЕКТУРАЛЬНЫЙ ДЖЕМ В БАЛИССКОЙ ЖУНГЛЕTwin House - уникальный шедевр современной и традици…
$1,43 млн
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Новый инвестиционный проект на Бали с гарантированным доходом 8% на 3 года. Финансовые пр…
$140,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Исключительная вилла с 1 спальней в Лодтундухе, Убуд, с видом на возвышенные джунгли и частн…
$198,000
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Вилла 4 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 4 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 287 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с 3 спальнями в центре Убуда, Бали!Эта стильная двухэтажная вилла располож…
$530,000
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DDA Real Estate
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Вилла 5 комнат в Убуд, Индонезия
Вилла 5 комнат
Убуд, Индонезия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 3
Вилла в сердце живописной природы.Уникальная 4-х этажная дизайнерская вилла с отделкой под к…
$545,000
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DDA Real Estate
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
$215,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
Количество этажей 1
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$127,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Площадь 136 м²
УТОЧНЯЙТЕ АКЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ! Меня зовут Леон, задайте мне свой вопрос, наличие и цены…
$225,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Расположенный среди пышных джунглей Пенестанана, Re Villas Ubud 2 - это бутик-коллекция роск…
$249,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 930 м²
Частная вилла Jungle-View рядом с Убудом с бассейном Infinity, сауной и просторным дизайномР…
$1,35 млн
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Расположенный среди пышных джунглей Пенестанана, Re Villas Ubud 2 - это бутик-коллекция роск…
$255,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$357,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продажа вилл в LOYO Villas Ubud, Бали  Продаются роскошные виллы в уникальном комплексе и…
$300,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Продажа вилл в LOYO Villas Ubud, Бали  Продаются роскошные виллы в уникальном комплексе и…
$240,000
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Вилла 2 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 2 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 2
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Количество этажей 1
Это современная 3-комнатная вилла с большим участком и земельным участком для обзора, так чт…
$349,200
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Вилла 3 комнаты в Убуд, Индонезия
Вилла 3 комнаты
Убуд, Индонезия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Количество этажей 2
Вилла Куб - это дизайнерская вилла в топовом районе Убуда с эксплуатируемой террасой на крыш…
$400,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Комплекс Jungle Flower Villas Комплекс из 10 вилл с уникальным дизайном и собственным рес…
$280,000
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ISIA
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Расположенный среди пышных джунглей Пенестанана, Re Villas Ubud 2 - это бутик-коллекция роск…
$249,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 279 м²
Эксклюзивная вилла Vibe для аренды в Джаньяре - Sunrise, Beachfront & Rice Field ViewsРаспол…
$194,700
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$390,000
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Вилла в Убуд, Индонезия
Вилла
Убуд, Индонезия
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Количество этажей 1
Меня зoвут Леон, задайте мне cвой вoпрoc, наличие и цены нужно уточнять на дату обращения!! …
$399,000
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