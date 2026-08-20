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Квартиры в периферийной единице Закинтос, Греция

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Zakynthos Municipality
6
Zakynthos Municipal Unit
6
Квартира Удалить
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6 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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Квартира 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
По-настоящему необычная возможность приобрести одну из двух недавно спроектированных элитных…
$2,42 млн
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It Is RealtyIt Is Realty
Квартира 4 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 332 м²
Расположенная среди пышных оливковых рощ престижного полуострова Василикос, эта экстраордина…
$2,77 млн
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English
Квартира 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
По-настоящему необычная возможность приобрести одну из двух недавно спроектированных элитных…
$2,42 млн
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Закрыть
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English
Квартира 3 спальни в Zakynthos Municipality, Греция
Квартира 3 спальни
Zakynthos Municipality, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
По-настоящему необычная возможность приобрести одну из двух недавно спроектированных элитных…
$2,42 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Закинтос

трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийной единице Закинтос, Греция

Недорогая
Элитная
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