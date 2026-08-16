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Жилье в Загоре, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Волосе-Пилио. Первый этаж состоит из одной с…
$330,598
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