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Отели в Xanthi Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Отель в Xanthi Municipality, Греция
Отель
Xanthi Municipality, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается отель площадью 0 кв.м в Ксанти. Недвижимость продается с мебелью
$4,38 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Отель 3 700 м² в Xanthi Municipality, Греция
Отель 3 700 м²
Xanthi Municipality, Греция
Число комнат 1
Площадь 3 700 м²
Количество этажей 1
Продаётся гостиница площадью 3200кв.м. в городе Ксанфи. На первом этаже гостиницы расположен…
$4,03 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Realting.com
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