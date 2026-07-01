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Виллы с гаражом в Toroni Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Торони, Греция
Вилла 5 комнат
Торони, Греция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Представляем потрясающий отдельно стоящий дом в Халкидики, Ситония, который в настоящее врем…
$468,074
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Агентство
Halkidiki Properties
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Параметры недвижимости в Toroni Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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