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Греция
Земельные участки
периферийная единица Салоники
Земельные участки в периферийная единица Салоники, Греция
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734 объекта найдено
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 860 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€135,000
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
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Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1483 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€275,000
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Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 11350 кв.м. в пригороде города Салоники
€380,000
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11350 кв.м. в пригороде города Салоники
€380,000
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Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1321 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€295,000
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Земельные участки
Flogita, Греция
417 м²
Земля составляет 417 кв. метров и расположена в деревне Flogita в части, где люди живут круг…
€95,000
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1214 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€70,000
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Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€190,000
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 140 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€144,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 544 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Цена по запросу
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Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€400,000
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€400,000
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€4,30 млн
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Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5595 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Цена по запросу
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€4,30 млн
Рекомендовать
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 101000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€2,00 млн
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Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 11000 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
€155,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 101000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€2,00 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€215,000
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Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1741 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€350,000
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
Sozopoli, Греция
-1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 2100 m2, Код. HPS4008, 750.000 €
€750,000
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
триад, Греция
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 1385 m2, Код. HPS4022, 690.000 €
€690,000
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4139 m2, Код. HPS4021, 600.000 €
€600,000
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4000 m2, Код. HPS4025, 800.000 €
€800,000
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Земельные участки с ландшафтным дизайном
триад, Греция
-1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4400 m2, Код. HPS4027, 440.000 €
€440,000
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