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Земельные участки в периферийная единица Салоники, Греция

734 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 860 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
€135,000
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1483 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€275,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€450,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 926 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€300,000
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 11350 кв.м. в пригороде города Салоники
€380,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11350 кв.м. в пригороде города Салоники
€380,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1321 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€295,000
Земельные участки в Flogita, Греция
Земельные участки
Flogita, Греция
Площадь 417 м²
Земля составляет 417 кв. метров и расположена в деревне Flogita в части, где люди живут круг…
€95,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1214 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€70,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории колод…
€190,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 140 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, по…
€144,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 544 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Цена по запросу
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€400,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 602 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с …
€400,000
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€4,30 млн
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5595 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Земельные участки 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. в Салониках. На территории строение, подведе…
€4,30 млн
Земельные участки в периферия Центральная Македония, Греция
Земельные участки
периферия Центральная Македония, Греция
Продается земельный участок площадью 101000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€2,00 млн
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 11000 кв.м. в пригороде города Салоники. Н…
€155,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 101000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€2,00 млн
Земельные участки 1 комната в Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
Земельные участки 1 комната
Поселение "Агиой Анарджирой", Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€215,000
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1741 кв.м. в Салониках. На территории подв…
€350,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Sozopoli, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Sozopoli, Греция
Этаж -1
Sozopoli ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 2100 m2, Код. HPS4008, 750.000 €
€750,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в триад, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
триад, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 1385 m2, Код. HPS4022, 690.000 €
€690,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4139 m2, Код. HPS4021, 600.000 €
€600,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
Municipality of Thessaloniki, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4000 m2, Код. HPS4025, 800.000 €
€800,000
Земельные участки с ландшафтным дизайном в триад, Греция
Земельные участки с ландшафтным дизайном
триад, Греция
Этаж -1
Center ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 4400 m2, Код. HPS4027, 440.000 €
€440,000
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