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Инвестиционная недвижимость в периферийная единица Салоники, Греция

Municipality of Thessaloniki
3
Thessaloniki Municipal Unit
3
Инвестиционная В архив
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3 объекта найдено
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Faliro ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 Ванная Площадь: 25 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€14,000
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Agia Sofia ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Кухня 1 WC Площадь: 70 m2, Цоколь этаж, Год пос…
€13,000
Инвестиционная 1 спальня в Municipality of Thessaloniki, Греция
Инвестиционная 1 спальня
Municipality of Thessaloniki, Греция
Количество спален 1
Ladadika ПРОДАЁТСЯ Бизнес 1 Помещение, 1 Гостиная 1 WC Площадь: 56 m2, Цоколь этаж, Год по…
€55,000

Типы недвижимости в периферийная единица Салоники

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