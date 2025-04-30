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Бунгало в Municipality of Nea Propontida, Греция

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1 объект найдено
Бунгало 9 комнат в Неа-Потидея, Греция
Бунгало 9 комнат
Неа-Потидея, Греция
Число комнат 9
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Этаж 1/1
Три новые квартиры продаются одним лотом. 500 м до моря, Халкидики, Кассандра 🇬🇷 Полность…
$309,598
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Municipality of Nea Propontida, Греция

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