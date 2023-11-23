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Земельные участки в Тасос, Греция

36 объектов найдено
Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11401 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €67.000 Exclusivity. Discover the…
€67,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11384 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €50.000 Exclusivity. Discover the…
€50,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11375 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €350.000 . Discover the features …
€350,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11365 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €90.000 . Discover the features o…
€90,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11345 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €150.000 . Discover the features …
€150,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11341 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €500.000 . Discover the features …
€500,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11340 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €52.000 Exclusivity. Discover the…
€52,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11330 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €60.000 . Discover the features o…
€60,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11255 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €150.000 . Discover the features …
€150,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 11205 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €95.000. Discover the features of…
€95,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Код недвижимости. 11149 - Участок для продажи в Тасос Лименас для € 84.000. Откройте для себ…
€270,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 1969 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €60.000 . Discover the features of…
€60,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 1942 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €160.000. Discover the features of…
€160,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Exclusively for sale corner plot in the area of Limenas the capital of Thassos. It has a tot…
€650,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Plot in the area of Limenas in Thassos, with a total area of 800 sq.m. It is buildable and i…
€85,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 1632 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €80.000 . Discover the features of…
€80,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 1471 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €130.000 . Discover the features o…
€130,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 1408 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €350.000. Discover the features of…
€350,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 1368 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €100.000. Discover the features of…
€100,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Код недвижимости. 1347 - Участок для продажи в Тасосе Лименас для € 80.000. Откройте для себ…
€80,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Property Code. 1311 - Plot FOR SALE in Thasos Limenas for €180.000 . Discover the features o…
€180,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Plot of 226 sq.m. buildable in the center of Limenas Thassos suitable for residence, busines…
€60,000
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Земельные участки 1 спальня в Тасос, Греция
Земельные участки 1 спальня
Тасос, Греция
Количество спален 1
Участок 670 кв.м. в Лименас Тассос, строительный с коэффициентом строительства 0,3. Вы может…
€78,000
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Земельные участки в Тасос, Греция
Земельные участки
Тасос, Греция
Угловой участок в районе Лименас, столицы Тасоса. Он имеет общую площадь 730 кв.м. Он ровный…
€85,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 927 кв.м. на острове Тасос. На территории …
€90,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Тасос. На территории …
€150,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18250 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена в…
€1,000,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с furnishings в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2020 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1100 кв.м. на острове Тасос. На территории…
€270,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Тасос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Тасос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4099 кв.м. на острове Тасос. На территории подведена во…
€90,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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