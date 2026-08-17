Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Сикея
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Сикее, Греция

;
Отель Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Отель 1 780 м² в Сикея, Греция
Отель 1 780 м²
Сикея, Греция
Площадь 1 780 м²
Продается Отель 1.780 кв.м. на участке 8.382 кв.м. в Ситонии В живописном районе Ситон…
$1,77 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель 580 м² в Сикея, Греция
Отель 580 м²
Сикея, Греция
Площадь 580 м²
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
Цена по запросу
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти