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Отели в Сикея, Греция

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Отель 30 спален в Сикея, Греция
Отель 30 спален
Сикея, Греция
Количество спален 30
Кол-во ванных комнат 30
Площадь 1 200 м²
Код недвижимости: HPS3789 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Торони Центр € 4.000.000 . Это 1200 кв. меблир…
€4,00 млн
в месяц
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Отель 6 спален в Сикея, Греция
Отель 6 спален
Сикея, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 240 м²
Код недвижимости: HPS225 - Отель ПРОДАЕТСЯ в Торони Центр за € 770.000. Это 320 кв. Отель со…
€590,000
в месяц
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Отель 12 комнат с бассейном, с furnishings в Сикея, Греция
Отель 12 комнат с бассейном, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 12
Площадь 580 м²
Количество этажей 1
Продается туристический комплекс сдающихся апартаментов на Торонеоском заливе п-ова Ситония-…
€1,50 млн
в месяц
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Grekodom Development
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Отель 30 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сикея, Греция
Отель 30 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сикея, Греция
Комнаты 30
Площадь 1 780 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 1.780 кв.м на земельном участке 8.382 кв.м. на полуострове Сито…
€1,50 млн
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Сикея, Греция
Отель 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Сикея, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 3
На продажу выставлена мини-гостиница, состоящая из 5 одинаковых таунхаусов, расположенная в …
€1,50 млн
в месяц
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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