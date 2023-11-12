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Коттеджи в Ставрос, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings в Vrasna Beach, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings
Vrasna Beach, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Аспровальте. Первый этаж состоит из 2 спальн…
€320,000
Realting.com
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