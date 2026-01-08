Показать объекты на карте Показать объекты списком
Квартиры в St Anargyros, Греция

2 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
$373,616
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Квартира 2 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Квартира на последнем этаже 91 кв. м. На 5 этаже, угловая, фасадная. С неограниченным видом.…
$198,882
