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Жильё в St Anargyros, Греция

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Municipality of Marousi, Греция
Квартира 2 комнаты
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 2
Площадь 91 м²
Квартира на последнем этаже 91 кв. м. На 5 этаже, угловая, фасадная. С неограниченным видом.…
$198,882
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Marousi, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Marousi, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 143 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$553,184
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в St Anargyros, Греция

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов