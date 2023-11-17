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Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
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112 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Mylopotas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 402000 кв.м. в регионе Киклады.Земельный участок не пре…
€6,50 млн
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Земельные участки
Loutra, Греция
1 250 м²
Land is 1250 sq. meters and is located in the center of Loutra village only 150 meters from …
€320,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Гаврион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5643 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможнос…
€180,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Schinoussa, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
€160,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Парикия, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7750 кв.м. в регионе Киклады. На территории строение, п…
€350,000
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Земельные участки
Livadia, Греция
9 239 м²
ID: 1314- ASTYPALEA-Mesa Vathy Area Продается участок на набережной площадью 9,239 кв.м., по…
€800,000
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Земельные участки
Chora Anafi, Греция
84 690 м²
Property Code. 1299 - Plot Anafi FOR SALE. Size: 84690 sq.m, Price480.000 € Code: 1299 - A…
€480,000
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Земельные участки
Айос-Георгиос, Греция
1 350 м²
Property Code. 1243 - Plot Irakleia FOR SALE. Size: 1350 m2, Price310.000 € Code: 1243 - A…
€310,000
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Земельные участки
Epano Kampos, Греция
500 м²
Ios FOR SALE Площадь участка: 500 м2, код. 1223, 60.000 € Джордж Костакис Ваш следующий дом…
€60,000
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Земельные участки
Ano Aprovato, Греция
3 229 м²
Андрос ПРОДАЕТСЯ Площадь участка: 3229 м2, код. 1218, 60.000 € Код: 1218 - Hydra Andros FOR …
€60,000
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Земельные участки
Геннади, Греция
700 м²
Код: 1199 - Родос ПРОДАЕТСЯ Земельный участок 700 кв.м. Подходит для туристических инвестици…
€19,000
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Земельные участки
Ангерья, Греция
1 200 м²
Ref: 1138 - For sale Paros Land total area of 1200 square meters, suitable for tourist inves…
€85,000
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Земельные участки
Липси, Греция
2 392 м²
Ссылка: 1136 - Продается земельный участок Липси 2392 кв.м. ПОДХОДИТ ДЛЯ АПАРТАМЕНТОВ ДЛЯ Эр…
€200,000
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Земельные участки
Loutra, Греция
500 м²
Land is located in Loutra-Agio Paraskevi area 50 meters to the beach. There willbe side sea …
€150,000
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Земельные участки
Loutra, Греция
4 080 м²
Land is 4080 sq. meters and is located in surroundings of Loutra village in front of the bea…
€500,000
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Земельные участки
Loutra, Греция
12 100 м²
Land is located in Loutra-Agio Paraskevi area 600 meters to the beach and 1 km from Loutra v…
€480,000
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Земельные участки
Loutra, Греция
1 450 м²
Land is 1450 sq. meters and is located in the center of Loutra village only 150 meters from …
€280,000
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Земельные участки
Loutra, Греция
4 010 м²
Земельные участки расположены в районе Лутра-Агио Параскеви, в 600 метрах от пляжа и в 1 км …
€140,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы
Plaka, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 400000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид …
Цена по запросу
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Критика, Греция
1
7 800 м²
1
Продается земельный участок площадью 7800 кв.м. на острове Родос. На территории земельный уч…
€5,00 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Pylonas, Греция
1
4 530 м²
1
Продается земельный участок в населенном пункте Лардос, в Южной части о.Родос. Участок разме…
€450,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Лаханья, Греция
1
29 500 м²
1
Продается земельный участок 29500 кв.м, в 600 метрах от моря и 2 км от ближайщего населенног…
€400,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
4 075 м²
1
Продается земельный участок 4075кв.м пригодный для частной застройки. Участок расположен в п…
€260,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
23 160 м²
1
Продается земельный участок под бизнес в районе Колимбия с фантастическим видом на монастырь…
€2,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Klouvas, Греция
1
1 158 м²
1
Продается земельный участок площадью 1158 кв.м. на острове Миконос. На территории подведена …
€1,60 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
1
35 260 м²
1
Продается земельный участок площадью 35260 кв.м. на острове Родос. Участок делится дорогои н…
€4,20 млн
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Хараки, Греция
1
1
Продается земельный участок под экономическую застройку, площадью 1535 м.кв. Находится вблиз…
€650,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Тира, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7774 кв.м. на острове Санторини. На территории подведен…
€650,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Линдос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 12400 кв.м. на острове Родос. На территории с возможнос…
€700,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Amaniou, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 58530 кв.м. на о.Кос. На территории подведена вода
€600,000
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