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Земельные участки в Skopelos Municipality, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Neo Klima, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Klima, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12053 кв.м. в регионе Спорады. Предлагается на продажу …
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Myli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Myli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2180 кв.м. в регионе Спорады
€85,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Neo Klima, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Neo Klima, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в регионе Спорады. На территории земельный у…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Скопелос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Скопелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 6400 кв.м. в регионе Спорады. На территори…
€160,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Скопелос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Скопелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
€800,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Loutraki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в регионе Спорады. На территории подведена в…
€180,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Loutraki, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Loutraki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4420 кв.м. в регионе Спорады. На территори…
€165,000
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