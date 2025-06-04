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Виллы с бассейном в Sipias Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Платанья, Греция
Вилла 5 комнат
Платанья, Греция
Число комнат 5
Площадь 440 м²
Количество этажей 2
Предлагаем виллу на юге Пелиона, построенная по высшим стандартам. Перед ней открывается пан…
$2,96 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Sipias Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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