Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Saronida Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Saronida Municipal Unit, Греция

Saronis
3
Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
$1,53 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Saronida Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти