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Отели в Родос, Греция

коммерческая недвижимость
21
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8 объектов найдено
Отель 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Очаровательный мини отель расположенный в историческом центре города Родос. Состоит из 11 ст…
€1,60 млн
Отель 1 комната с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 847 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная гостиница состоящая из 17 отдельных квартир из которых 15 квартиры двух-…
€1,45 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 300 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу гостиницу 1300 кв.м в туристическом посёлке острова Родос которая сост…
€1,50 млн
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница в курортном поселке Афанду на южном побережье острова Родос. Номерной фо…
€2,50 млн
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 450 м²
Количество этажей 1
На продажу бывший отель, который находится в самом центре туристического района города в нес…
€6,00 млн
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings в Линдос, Греция
Отель 1 комната с видом на горы, с furnishings
Линдос, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница 3600 кв.м на участке 6000 кв.м. в курортном посёлке Пефки. Гостиница сос…
€5,50 млн
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings в Municipality of Rhodes, Греция
Отель 1 комната с бассейном, с видом на город, с furnishings
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 200 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу 3-звездочный отель с 54 номерами-бунгало. 12 из них семейные апартам…
€3,00 млн
Отель 84 комнаты с бассейном, с видом на город, с furnishings в Фалираки, Греция
Отель 84 комнаты с бассейном, с видом на город, с furnishings
Фалираки, Греция
Комнаты 84
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продаже 3-звездочный отель, расположенный в популярном районе Фалираки. На ц…
€3,00 млн
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