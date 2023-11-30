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Коммерческая недвижимость в Ретимнон, Греция

17 объектов найдено
Коммерческая 1 комната с видом на город в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продажа бизнеса в Ретимно, Крит.На участке 400 кв.м. недвижимость для продажи с лицензией на…
€400,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с бассейном, с furnishings в Ретимнон, Греция
Коммерческая 1 комната с бассейном, с furnishings
Ретимнон, Греция
Комнаты 1
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 360 кв.м на острове Крит. Недвижимость продается с мебелью. На тер…
€1,59 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на город, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается здание в центре города Рефимно, общей площадью 450 м² и состоящее из трех этажей. …
€1,10 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 5 спален с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 5 спален с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 5
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в тихом районе города Рефимно, площадью 245 м², состоящее и…
€375,000
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Grekodom Development
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Отель 117 комнат с furnishings в Сфакаки, Греция
Отель 117 комнат с furnishings
Сфакаки, Греция
Комнаты 117
Площадь 5 847 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
€9,00 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается угловой магазин площадью 200 кв.м на Крите. Магазин состоит из первого этажа с ман…
€350,000
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Grekodom Development
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Отель 14 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Xiro Chorio, Греция
Отель 14 комнат с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 14
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
€950,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Nea Magnisia, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Nea Magnisia, Греция
Комнаты 1
Площадь 448 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 448 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на …
€550,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 308 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес состоящий из двух одинаковых отдельностоящих коттеджа, площадью 154м2 кажды…
€500,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Айос-Николаос, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 308 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес состоящий из двух одинаковых отдельностоящих коттеджа, площадью 154м2 кажды…
€560,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Xiro Chorio, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Xiro Chorio, Греция
Комнаты 1
Площадь 292 м²
Количество этажей 1
Продается действующий бизнес суммарной площадью 292 кв.м. Первый этаж площадью 172 кв.м. сос…
€550,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сфакаки, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сфакаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Продается бизнес общей площадью 255 кв.м. и состоящий из двух квартир и одного таунхауса. Пе…
€400,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Agia Paraskevi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Площадь 389 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу блок квартирв Ретимно Крит. Жилой дом площадью 389 кв.м на участке 4…
€421,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Виоли Хараки, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 1
Площадь 123 м²
Количество этажей 1
Продаеться коммерческая недвижимость в центре города Ретимно и недалеко от набережной. Недви…
€375,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с furnishings в Gallos, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Gallos, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение в полу-подвальном помещении с доступом через пандус В центр…
€130,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Ретимнон, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Ретимнон, Греция
Комнаты 1
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческая недвижимость в центре Ретимно на прибрежной дороге. Недвижимость сост…
€480,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Виоли Хараки, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Виоли Хараки, Греция
Комнаты 1
Площадь 443 м²
Количество этажей 1
Продаётся инвестиционная недвижимость на окраине Ретимно, которая состоит из 2-х отдельно ст…
€760,000
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Grekodom Development
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