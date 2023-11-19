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Коттеджи в периферийная единица Западные Афины, Греция

Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 2 спальни с кладовой, с Back yard Garden в периферия Аттика, Греция
Коттедж 2 спальни с кладовой, с Back yard Garden
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
For Sale || Residential Detached house  || Athens West: Peristeri - Kipoupoli 82 Sq.m., 1 Be…
€170,000
Коттедж 3 спальни с кладовой в периферия Аттика, Греция
Коттедж 3 спальни с кладовой
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia 90 Sq.m., 3 Bedroom…
€85,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Западные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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