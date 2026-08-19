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Коттеджи в периферийной единице Западные Афины, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 2 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens West: Peristeri - 125 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bat…
$192,285
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Chaidari, Греция
Количество спален 3
Площадь 279 м²
$396,224
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Chaidari, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 138 м²
For Sale -- Residential Maisonette  -- Athens West: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Bedrooms, 1 Bath…
$477,800
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Коттедж в Municipality of Ilion, Греция
Коттедж
Municipality of Ilion, Греция
Площадь 80 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 80 кв.м в Афинах. Подвал состоит из одной кладовой. П…
$294,050
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Агентство
Grekodom Development
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Коттедж 3 спальни в Municipality of Peristeri, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Peristeri, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 201 м²
For Sale -- Residential Other properties  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 412 …
$489,453
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Коттедж в Municipality of Ilion, Греция
Коттедж
Municipality of Ilion, Греция
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 187 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Rimini 300 Sq.m.,…
$291,341
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Параметры недвижимости в периферийной единице Западные Афины, Греция

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