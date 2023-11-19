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Инвестиционная недвижимость в периферийная единица Западные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
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Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Площадь 90 м²
Ref: 1115 - Продается Aigaleo Business общей площадью 90 кв.м. Первый этаж. Он состоит из 1 …
€15,000
Realting.com
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