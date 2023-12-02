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Инвестиционная недвижимость в периферийная единица Южные Афины, Греция

коммерческая недвижимость
19
магазины
3
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная 1 спальня в периферия Аттика, Греция
Инвестиционная 1 спальня
периферия Аттика, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 340 м²
Код недвижимости: 1476 - ПРОДАЕТСЯ 1 Пространство, на фасаде Бизнес общей площадью 340 кв.м,…
€15,000
в месяц
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