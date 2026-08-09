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Таунхаусы в периферийной единице Острова, Греция

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Municipality of Troizinia Methana
9
Municipal Unit of Troizinia
9
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9 объектов найдено
Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 125 м²
Продается таунхаус площадью 125 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$465,952
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 3
Площадь 93 м²
Продается таунхаус площадью 93 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж …
$401,441
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 50 м²
Продается таунхаус площадью 50 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж …
$212,528
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Grekodom Development
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TekceTekce
Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 180 м²
Продается таунхаус площадью 180 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$557,294
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Площадь 103 м²
Продается таунхаус площадью 103 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$377,046
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Grekodom Development
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Таунхаус в Галатас, Греция
Таунхаус
Галатас, Греция
Количество спален 3
Площадь 116 м²
Продается таунхаус площадью 116 кв.м на полуострове Пелопоннес. Таyнхаус расположен на 2 уро…
$271,563
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 4
Площадь 240 м²
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
$684,811
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 98 м²
Продается таунхаус площадью 98 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный эт…
$236,142
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Grekodom Development
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Таунхаус в Municipality of Troizinia Methana, Греция
Таунхаус
Municipality of Troizinia Methana, Греция
Количество спален 2
Площадь 220 м²
Продается таунхаус площадью 220 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Второй этаж…
$1,02 млн
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Параметры недвижимости в периферийной единице Острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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