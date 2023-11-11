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Земельные участки в периферийная единица Центральные Афины, Греция

419 объектов найдено
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подве…
€390,000
Земельные участки 1 комната в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подве…
€390,000
Земельные участки 1 комната в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подве…
€460,000
Земельные участки 1 комната в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 281 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подве…
€420,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 1035 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
€800,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 281 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подве…
€420,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 650 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, подве…
€460,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Земельный участок расположен в районе Агия Параскеуи. Продается угловой участок 1380 кв.м, с…
€1,65 млн
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Участок расположен в районе Вула. Банковский объект
€350,000
Земельные участки 1 комната в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок расположен в районе Агия Параскеуи. Продается угловой участок 1380 кв.м, с…
€1,65 млн
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Земельный участок расположен в районе Никея
€320,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Площадь 336 м²
Продается земельный участок площадью 329 кв.м. в Афинах. На территории подведена вода, с воз…
€750,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€650,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Спиридон, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Спиридон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 900 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€650,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 315 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€1,35 млн
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 260 кв.м. в Афинах. На территории подведен…
€540,000
Земельные участки 1 комната в Афины, Греция
Земельные участки 1 комната
Афины, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 186 кв.м. в Афинах. На территории строение, подведена в…
Цена по запросу
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Площадь 330 м²
В очень хорошем месте. Тихо. Слегка наклонный. На холме. Пентели вид. В хорошем районе с акк…
€285,000
Земельные участки 1 комната в Каливия-Торику, Греция
Земельные участки 1 комната
Каливия-Торику, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
€160,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 470 кв.м. в Афинах. На территории строение…
€700,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается огорожденный земельный участок площадью 1139 кв.м. в Афинах. На территории подведе…
€475,000
Земельные участки 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном в Афины, Греция
Земельные участки 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Афины, Греция
Комнаты 1
Этаж 3
Oikismos Makedonia ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 750 m2, Код. HPS3805, 350.000 €
€350,000
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Афины, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Афины, Греция
Площадь 270 м²
Отличная точка! Идеальный участок для проживания. В Патиме Врилиссио. Угол, тихо. Солнечный.…
€290,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 1322 кв.м. в Аттике
€600,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Афинахв районе Полигоно
€1,10 млн
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 1600 кв.м. в Афинах. Прелагаются на продажу два земельн…
€3,20 млн
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 432 кв.м. в Афинах. Участок расположен в престижном рай…
€885,000
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 3.455 кв.м. врайонеМаруси
€2,80 млн
Земельные участки в Municipality of Athens, Греция
Земельные участки
Municipality of Athens, Греция
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с воз…
€450,000
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