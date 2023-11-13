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Греция
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периферийная единица Центральные Афины
Гостиницы, отели
Отели в периферийная единица Центральные Афины, Греция
Municipality of Athens
58
Афины
16
Отель
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58 объектов найдено
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Отель
Municipality of Athens, Греция
419 м²
Продается трехэтажное здание общей площадью 419,20 кв.м.Здание состоит из: Подвальное помеще…
€770,000
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Отель 4 спальни
Municipality of Athens, Греция
4
220 м²
Продается здание площадью 220 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€500,000
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Отель
Municipality of Athens, Греция
860 м²
Продаётся 4 этажное здание общей площадью 860 кв.мНа угловом участке 210 кв.мЗдание состоит …
€790,000
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Отель 7 спален с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
7
340 м²
Продается здание площадью 340 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€630,000
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Отель 5 спален с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
5
240 м²
Продается здание площадью 240 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€620,000
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Отель 3 спальни
Municipality of Athens, Греция
3
288 м²
Продается здание площадью 288 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€340,000
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Отель 3 спальни с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
3
316 м²
Продается здание площадью 316 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Цокольный этаж с…
€950,000
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Отель
Municipality of Athens, Греция
1 386 м²
Предлагается на продажу девятиэтажное офисное здание площадью в 1.386 кв.м. Здание расположе…
€2,10 млн
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Отель с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
600 м²
Здание расположено в районе Полигоно. Анализ имущества помещений. Подвал 33 кв.м.Хозяйственн…
€1,05 млн
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Отель 5 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
5
200 м²
Продается здание площадью 200 кв.м в Афинах. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж сост…
€480,000
Рекомендовать
Отель 4 спальни с видом на город
Municipality of Athens, Греция
4
300 м²
Продается здание площадью 300 кв.м в Афинах. здание расположен на 2уровнях. Первый этаж сост…
€1,05 млн
Рекомендовать
Отель 6 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
6
500 м²
Продается здание площадью 500 кв.м в Афинах. здание расположен на 4уровнях. Первый этаж сост…
€800,000
Рекомендовать
Отель 6 спален с видом на город
Municipality of Athens, Греция
6
350 м²
Продается здание площадью 350 кв.м в Афинах. здание расположен на 3уровнях. Первый этаж сост…
€655,000
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Отель
Municipality of Athens, Греция
999 м²
Продается здание площадью 999 кв.м в Афинах. Продается здание общей площадью 999 кв.м. на уг…
€1,000,000
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
810 м²
Продается здание площадью 810 кв.м в Афинах. У объекта есть отопление. В здании расположен л…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
380 м²
Здание расположено в районе Пирей Здание сохранилось
€575,000
Рекомендовать
Отель с видом на город
Municipality of Athens, Греция
560 м²
Здание находится в районе Маруси
€600,000
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Отель
Municipality of Athens, Греция
391 м²
Продается пятиэтажное офисное здание . Здание состоит из пяти офисных помещений. Здание расп…
€617,000
Рекомендовать
Отель с парковкой
Municipality of Athens, Греция
580 м²
We offer for sale a 5-storey hotel with an area of 580 sq.m. consisting of 10 luxury apart…
€1,45 млн
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Отель
Municipality of Athens, Греция
478 м²
Предлагается на продажу гостиница, площадью в 478 кв.м. на острове Эгина, в поселке Пердика.…
€2,00 млн
Рекомендовать
Отель с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
955 м²
Предлагается на продажу гостиница бутик в одном из самых живописных районов Афин, в районе П…
€6,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
Municipality of Athens, Греция
1 600 м²
Продается отель площадью 1600 кв.м в Аттике. Из окон открывается великолепный вид на море, н…
€4,80 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
800 м²
Предлагается на продажу трехэтажная гостиница 800кв.м в местечке Сеси в Аттике.Гостиница сос…
€1,30 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на город, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
2 200 м²
Месторасположение: Глифада (Южные пригороды) Центр Афинской Ривьеры, 300 м. от пляжа с прекр…
€25,00 млн
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Отель с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
4 022 м²
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель рас…
€11,00 млн
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
2 415 м²
Предлагается на продажу гостиница 2.415 кв.м которая состоит из 48 двухместых комнат со свои…
€2,10 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
1 000 м²
Предлагается на продажу гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 6-ти этажей. На первом…
€3,00 млн
Рекомендовать
Отель
Municipality of Athens, Греция
5 655 м²
Предлагается на продажу 3-х звездочная гостиница в центре Афин. Гостиница состоит из 8-этаже…
€6,00 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, на первой береговой линии
Municipality of Athens, Греция
1 300 м²
Продается гостиница первого класса с термальной лечебницей со всем необходимым оборудованием…
€6,80 млн
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Отель 1 комната
Municipality of Athens, Греция
1
266 м²
1
Продается здание площадью 266 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€430,000
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