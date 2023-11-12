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Коттеджи в Preveza Municipality, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Preveza Municipality, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Preveza Municipality, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
€280,000

Параметры недвижимости в Preveza Municipality, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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