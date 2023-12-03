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Квартиры в Platamonas, Греция

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8 объектов найдено
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 4 спальни с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 2
Продается ветхое жилье, дуплекс площадью 110 кв.м на Олимпийской Ривьере. Дуплекс расположен…
€130,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 99 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на втором э…
€193,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 75 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 2
Площадь 73 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на горы, с furnishings
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 76 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 78 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€80,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем …
€110,000
в месяц
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Grekodom Development
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Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Neos Panteleimonas, Греция
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Neos Panteleimonas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 65 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на четверто…
€125,000
в месяц
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Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
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