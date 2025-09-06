Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Peraia
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Вид на море

Таунхаусы с видом на море в Peraia, Греция

1 объект найдено
Таунхаус 6 комнат в Thermaikos Municipality, Греция
Таунхаус 6 комнат
Thermaikos Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 3/5
Продается таунхаус площадью 240 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$468,176
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Параметры недвижимости в Peraia, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
