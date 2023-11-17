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Земельные участки в Пелопоннеса, Западной Греции и Ионии, Греция

346 объектов найдено
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии в Kastania, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, на первой береговой линии
Kastania, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 8500 кв.м. на острове Корфу. На территории…
€220,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Corinth, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Corinth, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 365 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории подв…
€270,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Alimatades, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Alimatades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на горы. Земель…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии в Magoulades, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Magoulades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Корфу. Имеет вид на море, на горы
€700,000
Земельные участки 1 комната в Rachtades, Греция
Земельные участки 1 комната
Rachtades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13390 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный у…
€120,000
Земельные участки 1 комната в Porto Germeno, Греция
Земельные участки 1 комната
Porto Germeno, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в районе Порто Джермено. Это в 90 метрах от моряЗдесь 20 оливковых деревьев
€265,000
Земельные участки 1 комната в Кинета, Греция
Земельные участки 1 комната
Кинета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 805 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок име…
€400,000
Земельные участки 1 комната в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2900 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
€430,000
Земельные участки 1 комната в Курутас, Греция
Земельные участки 1 комната
Курутас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На терр…
€400,000
Земельные участки 1 комната в Гувья, Греция
Земельные участки 1 комната
Гувья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4892 кв.м. в центральной Греции
€607,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дрепанон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дрепанон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Пелопоннес
€1,05 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Айос-Маттеос, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Айос-Маттеос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4500 кв.м. на острове Корфу. На территории…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Ano Garouna, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ano Garouna, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 115 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уча…
€70,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Chrisiida, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Chrisiida, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 727 кв.м. на острове Корфу. На территории …
€90,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Vitalades, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Vitalades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Корфу. Участок расположен в район…
€320,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Неохори (Захарос), Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Неохори (Захарос), Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12700 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На те…
€420,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Katochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14000 кв.м. в Кефалонии. Участок расположен в Ливади, Кефалония
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Katochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Katochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 27200 кв.м. в Кефалонии. Имеет великолепный вид на море…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ликсурион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ликсурион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3110 кв.м. в Кефалонии. На территории колодец, подведен…
€500,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Айос-Георгиос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Айос-Георгиос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3646 кв.м. на острове Корфу. На территории земельный уч…
€200,000
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Astros Beach, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Astros Beach, Греция
Площадь 2 м²
Равный и строительный сюжет. Со средним коэффициентом строительства 1,28, охват: 50% и высот…
€1,80 млн
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Земельные участки с Buildable, с View Mountain, с Energy class Excluded
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Площадь 4 700 м²
Property Code. 11637 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €60.000 . Discover the featu…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Chalikounas, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Chalikounas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на острове Корфу. На территории с возможност…
€165,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Маттеос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Маттеос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 25000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена в…
€240,000
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с Buildable в Nea Tiryntha, Греция
Земельные участки с Panoramic, с Fenced, с Buildable
Nea Tiryntha, Греция
Площадь 7 400 м²
Property Code. 11627 - Agricultural FOR SALE in Nea Tirintha Profitis Ilias for €58.000. Dis…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Василици, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Василици, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10710 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
€600,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Gastouri, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Gastouri, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agnitsini, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agnitsini, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на острове Корфу. На территории подведена во…
€75,000
Земельные участки в Кардамили, Греция
Земельные участки
Кардамили, Греция
Площадь 4 454 м²
Продажа Grundst & uuml; ck, Lefktro-Kardamyli, Agios Dimitrios, 4454 квадратных метра.& Sigm…
€700,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Диакоптон, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Диакоптон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1026 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На те…
€100,000
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