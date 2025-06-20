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Квартиры с видом на горы в Pefka Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 8 комнат в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 8 комнат
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 325 кв.м в Салониках. Квартира расположена на 2 уровнях. Первый …
$864,109
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Neapoli Sykies, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 146 кв.м в Салониках. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
$714,330
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Pefka Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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