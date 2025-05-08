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Таунхаусы в Паралиа, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 5 комнат в Паралиа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус, находящийся на стадии строительства, в прибрежном поселке,Олимпийской Ри…
$134,829
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Таунхаус 5 комнат в Паралиа, Греция
Таунхаус 5 комнат
Паралиа, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Этаж 3/1
Продается таунхаус площадью 240 кв.м на Олимпийской Ривьере на стадии строительства. Таyнхау…
$91,639
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Таунхаус 3 комнаты в Паралиа, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Паралиа, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Продается таунхаус площадью 100 кв.м на Олимпийской Ривьере. Таyнхаус расположен на 2 уровня…
$306,210
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
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