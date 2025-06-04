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Коттеджи с видом на горы в Palea Fokea Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных…
$417,497
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Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 177 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$626,246
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 211 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
$680,521
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 7 комнат в Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Saronikos, Греция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
$386,185
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения
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Параметры недвижимости в Palea Fokea Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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