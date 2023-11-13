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Таунхаусы в Palaio Faliro, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 306 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седьмой эта…
€1,000,000
Realting.com
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