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Коммерческая недвижимость в Palaio Faliro, Греция

магазины
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20 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 316 кв.м в Афинах. Продается коммерческое помещение в Калифее.Поме…
€300,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 148 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже офисное помещениеплощадью 148 кв.м помещение расположено в районе Каллифея
€215,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 352 м²
Количество этажей 1
Продаётся бизнес общей площадью в 352 кв.м.-Подвал 141 кв.м.-Первой этаж 141 кв.м.-Антресоль…
€650,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 60 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Бизнес располо…
€80,000
Коммерческая 6 спален с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 6 спален с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Продается бизнес площадью 600 кв.м в Афинах. У объекта есть камин, кондиционер, отопление. Н…
€3,20 млн
Магазин 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Площадь 108 м²
Код недвижимости: 1517 - ПРОДАЕТСЯ 3 места, на фасаде Магазин общей площадью 108 кв.м, на пе…
€380,000
Магазин 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Магазин 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 1516 - ПРОДАЕТСЯ 2 Пространства, рядом с магазином общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Магазин 1 спальня в Palaio Faliro, Греция
Магазин 1 спальня
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 1
Площадь 80 м²
Код недвижимости: 1515 - ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 Пространство, Бок-бок Магазин общей площадью 80 кв.м,…
€200,000
Магазин в Palaio Faliro, Греция
Магазин
Palaio Faliro, Греция
Площадь 140 м²
Код недвижимости: 1253 - ДЛЯ ПРОДАЖИ Магазин общей площадью 140 м2, на первом этаже Kallithe…
€195,000
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Отель 1 комната с видом на город, с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 4 022 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается гостиница общей площадью 4,022 кв. состоящая из 84 номеров Отель рас…
€11,00 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 560 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажное жилое здание площадью в 560 кв.м в районе Калифея. Здани…
€1,20 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 920 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение (первый этаж - бельэтаж ) коммерческого здани…
€2,10 млн
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 130 м²
Количество этажей 1
Эксклюзивное предложение от Grekodom Development! Продается здание площадью 1.130 кв.м, расп…
€3,30 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 100 кв.м. в районе Палео Фалиро.Помещение находитс…
€265,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу офисное помещение 74 кв.м., второго этажа, в районе Палео Фалиро
€150,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 105 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью. Помещение нах…
€120,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение площядью 320 кв.м в центре района Палео - Фалиро
€2,10 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 720 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу коммерческое помещение площядью 720 кв.м в центре района Палео - Фалиро
€2,52 млн
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 367 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 367 кв.м.в районе Каллифеа Объект расположен на пе…
€260,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Palaio Faliro, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 1
Площадь 255 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 255 кв.м в Афинах. Недвижимость продается с мебелью
€330,000
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