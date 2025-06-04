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Квартиры в Paiania Municipal Unit, Греция

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Paiania, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$217,418
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Квартира 3 спальни в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Paiania, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/2
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$191,099
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Квартира 4 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 4 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
$174,305
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Агентство
Grekodom Development
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Квартира 3 комнаты в Municipality of Paiania, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Paiania, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 90 кв.м в Аттике. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
$198,311
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Paiania Municipal Unit, Греция

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