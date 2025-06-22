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Коттеджи с видом на море в Neapoli Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Коттедж 3 комнаты
Municipality of Agios Nikolaos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Продается ветхое жилье, 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м на острове Крит. Первый этаж сос…
$184,343
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Neapoli Municipal Unit, Греция

с видом на горы
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